Актер из Новосибирска признался, что хочет поиграть в игру, созданную для сериала ТНТ

Новосибирский актер снялся в сериале ТНТ.

Как сообщает пресс-служба ТНТ, актер Александр Караваев из Новосибирска сыграет роль сварщика и лучшего друга главного героя сериала «Киберпапа», который выйдет 8 апреля.

По сюжету простой 50-летний рабочий решает попробовать себя в киберспорте и поучаствовать в соревнованиях. Главный приз — 2 миллиона рублей. Во время процесса становления настоящим киберспортсменом героя все активно начинают поддерживать, особенно его друг, которого и играет актер из Новосибирска.

Для серила авторы картины самостоятельно разработали игру.

Караваев рассказал, что к играм относится нормально, но у всего должна быть мера. Актер также признался, что раньше сам увлекался играми.

«Раньше я и сам играл, сейчас намного реже, но в «стрелялку» из сериала я бы поиграл, несмотря на плотный график» — сказал новосибирец.

Напомним, что новосибирец Дава поссорился с Киркоровым.