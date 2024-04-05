Авиазавод Новосибирской области передал ВКС первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34

Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации.

Первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленная на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова (входит в состав "Объединенной авиастроительной корпорации" Ростеха), после завершения заводских испытаний была передана Воздушно-космическим силам России. Точное количество самолетов в этой партии не было уточнено в сообщении.

Как пояснили в "Объединенной авиастроительной корпорации", Су-34 играют важную роль в силовом потенциале российской фронтовой авиации, позволяя использовать передовые средства авиационного поражения, увеличивать дальность поражения наземных и надводных целей, а также повышать точность бомбометания.

Генеральный директор ПАО "ОАК" и вице-президент СоюзМаш России Юрий Слюсарь отметил, что начало поставок Су-34 является частью производственной программы текущего года, а Новосибирский авиационный завод успешно справляется с задачами по гособоронзаказу. Он также подчеркнул, что завод проходит модернизацию и техническое перевооружение, планируя набрать более 1000 производственных и инженерно-технических специалистов в 2024 году для реализации перспективных проектов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Травников взял на контроль проведение антипаводковых мероприятий в Новосибирской области.