Губернатор Травников взял на контроль проведение антипаводковых мероприятий в Новосибирской области

Власти Новосибирской области совместно с ГУ МЧС активно работают над ликвидацией и предотвращением возможных последствий паводка.

Глава региона Андрей Травников лично контролирует ситуацию. По информации властей, значительное потепление весной привело к риску паводка в некоторых районах области. В результате резкого таяния снега отмечаются отдельные случаи подтоплений на низколежащих участках и переливы воды на дорогах.

На прошлой неделе были проведены взрывные работы на реке Иня, а сегодня такие работы продолжаются на реке Карасук.

Совместно с муниципальными органами и ГУ МЧС, власти области принимают необходимые меры для предотвращения и ликвидации возможных последствий паводка. Особое внимание уделяется контролю уровня воды в реках и подъему талых вод на низинах. Сложная ситуация наблюдается в нескольких районах, включая Верх-Тулинский сельсовет, поселок Озерный Новосибирского района и несколько СНТ в Ленинском районе.

Также органы управления дорогами совместно с министерством транспорта региона принимают меры по контролю и оперативному решению проблем с переливами воды через дороги, включая возможное разрытие для отвода воды.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что все необходимые силы и средства для борьбы с возможными последствиями паводка готовы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске назвали районы с самыми опасными заведениями общепита.