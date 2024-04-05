В Новосибирске назвали районы с самыми опасными заведениями общепита

Стали известны районы Новосибирска с самыми опасными заведениями.

Как сообщает сайт Om1.ru, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, в отделах полиции за прошлый год было зарегистрировано 1 108 сообщений о происшествиях, которые поступили из заведений общепита Новосибирска.

На первом месте были сообщения о потере мобильных телефонов, также звонили и из-за конфликтных ситуаций, в которых были задействованы и гости заведений, и сами сотрудники.

Около заведений общепита тоже было немало конфликтов и рукоприкладств, что становилось очередным поводом обращения в правоохранительные органы.

Лидирующее место по вызову полиции в прошлом году стал Центральный район Новосибирска, так как с него поступило 530 сообщений из заведений. Второе место досталось Железнодорожному району, куда обратились 487 раз.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что бар «Элтон» в Новосибирске проверяли на экстремизм.