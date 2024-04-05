Боец СВО «Шмель» из Новосибирской области отказался от медали «За отвагу»

Военный из Новосибирской области, участвовавший в спецоперации, отказался от медали "За отвагу" до тех пор, пока его два сослуживца не будут также отмечены за свои заслуги.

Этот уроженец Барабинского района вначале участвовал в Чеченской кампании и затем добровольно отправился на СВО после начала мобилизации.

После своего первого боя он был номинирован на медаль за отвагу, так как совместно с двумя своими земляками-сослуживцами защищал позиции от противника.

Он рассказал, что его сослуживцы настоятельно рекомендовали ему надеть броню перед боем, что, возможно, спасло его жизнь, так как встретил группу ДРГ противника.

Несмотря на страх, участник продолжает выполнять боевые задачи. Он также отметил, что не испытывает ненависти к врагу и относится к пленным по-человечески.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Анвар Гатиятулин отказался подписывать контракт с новосибирской «Сибирью».