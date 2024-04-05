Анвар Гатиятулин отказался подписывать контракт с новосибирской «Сибирью»

В конце марта «Сибирь» объявляла о достижении договоренности с Гатиятулиным.

Анвар Гатиятулин отказался занять пост главного тренера хоккейного клуба «Сибирь» в КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В конце марта было объявлено о достижении договоренности с Гатиятулиным. Однако позднее он передумал подписывать контракт. В настоящее время клуб ищет нового главного тренера, рассматривая несколько кандидатов.

Анвар Гатиятулин ранее возглавлял хоккейный клуб "Трактор" с 2015 по 2018 и с 2020 по 2023 годы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский хоккейный клуб расторг контракт со своим талисманом.