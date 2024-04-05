Из Новосибирской области срочно депортировали 45 мигрантов

В Новосибирске очевидцы заметили большое количество мигрантов в сопровождении полиции в аэропорту Толмачёво.

45 нелегальных мигрантов выдворили из Новосибирска 4 и 5 апреля. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, 4 апреля в аэропорт Толмачёво привезли 20 мигрантов, а сегодня, 5 апреля, ещё 25.

«Это административное выдворение из-за нарушения миграционного законодательства», — отметил источник.

Новосибирск покинули уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, заявил источник.

Напомним, в Новосибирской области за неделю мигранты 263 раза нарушили закон. Глава областного ГУ МВД России по региону Андрей Кульков сообщил, что за прошлую неделю в регион прибыло 7286 мигрантов, выехали 6090 человек, 2446 были поставлены на миграционный учет (при этом из них 1716 человек сообщили, что приехали на заработки).

За прошедшую неделю проверено 25 объектов и выявлено 263 нарушения миграционного законодательства, отметил Кульков.

Напомним, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» вопрос миграционного законодательства активно обсуждается в сети. Среди обвиняемых в трагедии – четверо граждан Таджикистана, а один из них был зарегистрирован в Новосибирске. Ранее президент России Владимир Путин назвал недостатки миграционной политики в стране и потребовал внести корректировки в законодательство.