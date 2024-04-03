Террорист «Крокуса» из Новосибирска Мирзоев* получил прозвище «мясник»

Террористу «Крокус Сити Холла» дали прозвище.

Событие, произошедшее 22 марта текущего года, прогремело на всю страну — четверо вооруженных террористов открыли огонь в 20:00 по мирным людям, которые находились в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье. В результате погибло 144 человека.

Одним из преступников оказался Далерджон Мирзоев*, который ранее был прописан в квартире у родственников в Новосибирске и прожил там три месяца, а позже уехал в Москву, где и совершил теракт.

Свое прозвище «мясник» Далерджон* получил из-за особо тяжкого преступления и был назван самым жестоким убийцей — помимо массового расстрела, он совместно с другими террористами безжалостно и хладнокровно резал людей.

Из биографии Мирзоева* известно, что он уроженец Таджикистана, не имеет образования, а в Россию приезжал очень часто из-за дополнительных заработков.

На родине у его осталась беременная жена и четверо детей.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что произошло с беременной женой террориста, который устроил стрельбу 22 марта в «Крокус Сити Холле».

Далерджон Мирзоев* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.