Бывший глава Советского района Новосибирска Шварцкопп награжден медалью

Валерий Шварцкопп получил медаль от президента Российской Федерации.

3 апреля на официальном портале правовой информации был опубликован указ, в котором сообщалось, что президент РФ Владимир Путин наградил заместителя мэра Новосибирска Валерия Шварцкоппа медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Уточняется, что Валерий Шварцкопп родился в Тогучинском районе Новосибирской области, учился в НГПУ, по образованию педагог-историк, находится на посту заместителя руководителя Новосибирска с 2015 года.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что Путин присвоил звание Героя России женщине-космонавту из Новосибирска Анне Кикиной.