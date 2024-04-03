Путин присвоил звание Героя России Анне Кикиной. Что известно о первой женщине-космонавте из Новосибирска

Редакция Сиб.фм рассказывает, что известно о Герое России, новосибирской женщине-космонавте Анне Кикиной.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной из Новосибирска за её полет к Международной космической станции на корабле Crew Dragon, разработанном компанией Илона Маска. Указ о награждении появился на портале правовой информации.

Однако до этого гуляло мнение, что сибирячка не получит звание Героя России. Историк космонавтики Александр Железняков заявил, что Кикина и космонват Андрей Федяев могут лишиться звания Героев России из-за полета на американском корабле Crew Dragon. Историк отметил, что в России высоко ценятся полеты на «Союзах», их считают более значимыми, чем полеты на других кораблях.

Также Анна Кикина в прошлом году получила награду «Герои PEOPLETALK — 2023». Она стала пятой женщиной-космонавтом в истории страны и единственной женщиной в российском отряде космонавтов. Она является первой россиянкой, осуществившей полет в космос на американском корабле, и первая представительница Новосибирска, отправившаяся на Международную космическую станцию.

Также на фасаде дома-музея Юрий Кондратюка будет нанесут граффити с изображением космонавта Анны Кикиной. Этот проект планируется завершить к концу текущего года. Кроме того, на фасаде будет представлено изображение самого Юрия Кондратюка.