Депутат Тыртышный пожаловался мэру Москвы Собянину на отсутствие Новосибирска на Поклонной горе

Заместитель председателя горсовета Новосибирска Антон Тыртышный побывал на Поклонной горе в Москве и обнаружил, что Новосибирска нет в списке Городов трудовой доблести. Об этом депутат написал письмо мэру Москвы Сергею Собянину.

Пару недель назад заместитель председателя горсовета Новосибирска Антон Тыртышный побывал в Москве и посетил парк Победы на Поклонной горе. В списке Городов трудовой доблести на мемориале депутат не обнаружил Новосибирска. Хотя столица Сибири удостоилась этого высокого звания ещё в 2020 году.

«Это выяснили активисты Новосибирского городского совета ветеранов и написали мне соответствующее обращение. Их негодование вполне объяснимо, ведь жители нашего города внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, — заявил Антон Тыртышный корреспонденту Сиб.фм.

– Многие предприятия Новосибирска возникли в годы войны. Уже в первые месяцы в регион перебросили оборудование и кадры 34 оборонных заводов, четырех НИИ, восьми строительных и монтажных трестов, проектных организаций. В начале войны на предприятия оборонной промышленности мобилизованы учащиеся 8-х−10-х классов средних школ города. В результате рабочие в возрасте 13−17 лет составляли от 30 до 50% из числа кадрового состава предприятий».

Напомним, стелу «Город трудовой доблести» в Новосибирске заложили 9 мая 2021 года. Эскиз для памятного знака в столице Сибири готовили ещё с декабря 2020 года, весной 21-го было определено место для стелы, где и заложен камень. В конце октября 2021 года новосибирские власти презентовали проект стелы «Город трудовой доблести»: высота конструкции составила 30 метров, а на основном экране транслируются кадры военного времени.

Торжественное открытие прошло 3 ноября этого же года. В этот день на экране стелы показывали трудовые достижения Новосибирска в годы Великой Отечественной войны, а по Красному проспекту со знамёнами прошли коллективы легендарных предприятий.

Чтобы исправить это недоразумение с мемориалом на Поклонной горе, где есть названия Нижнего Новгорода и Новокузнецка, но нет Новосибирска, Антон Тыртышный написал письмо мэру Москвы Сергею Собянину.

«Письмо написали с просьбой восстановить историческую справедливость и внести Новосибирск в список Городов трудовой доблести в мемориальном комплексе»,

- подчеркнул заместитель председателя горсовета Новосибирска.

Пока ему не приходило ответа из аппарата мэра Москвы, однако Антон Тыртышный надеется, что Новосибирск появится на Поклонной горе.