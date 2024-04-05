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общество

Кандидаты в мэры Новосибирска хуже всего знают полномочия главы

Фото: Сиб.фм

Известны результаты конкурса на пост мэра Новосибирска.

В Новосибирске 4 апреля прошел отбор на пост мэра Новосибирска — конкурс проходил в два этапа.

Как сообщает BFM-Новосибирск, 17 кандидатов начали приходить за час до начала прохождения конкурса. Перед первым этапом, который продлился 1,5 часа, они сдали телефоны, чтобы не списывать – все как на сложном экзамене.

Далее, чтобы попасть во второй этап конкурса, нужно было набрать не менее 16 баллов. В результате из 17 кандидатов это смогли сделать только двое — депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Украинцев и заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.

Как рассказал председатель комиссии Юрий Петухов, по итогам письменного этапа, хуже всего кандидаты знают полномочия мэра.

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Валерия Митрохина
Журналист

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