Певица Бузова оправдала нечестных участников в шоу «Сокровища императора»

В воскресенье на ТНТ выйдет новый эпизод популярного шоу «Сокровища императора».

Зрители увидят продолжение захватывающего соревнования между звездными участниками и их напарниками за главный денежный приз в размере 14 миллионов рублей.

В этом эпизоде в шоу присоединились новые участники: модель и блогер Мария Миногарова и ее близкий друг Парур Арутюнович (Хачатуров). Они столкнулись с серьезным соперничеством со стороны более опытных участников, которые готовы на все ради победы.

В ходе первого испытания новичков ожидает сложное задание, которое будет затруднять их путь к победе. Одна из команд даже приняла решение использовать нечестные методы, скрывая конверты с заданиями других участников.

Эти действия вызвали критику со стороны ведущей Ольги Бузовой, которая выразила свое негодование по поводу такой неспортивной тактики. Она подчеркнула важность честной игры и отметила, что каждый должен соревноваться по правилам, несмотря на возникающие трудности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский блогер Дава заботился о Бузовой на шоу «Сокровища Императора».