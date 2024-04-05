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общество

Под Новосибирском паводок может затопить три населенных пункта

Фото: ТУАД НСО

МЧС по Новосибирской области сообщает, что существует риск затопления трех населенных пунктов в Кочковском районе из-за паводков.

На данный момент не уточняется, о каких именно пунктах идет речь. Половодье вызвало напряженную ситуацию в регионе, где в некоторых районах уже превышена критическая отметка. Прогнозируется, что в течение следующих четырех дней ситуация может усугубиться из-за интенсивного таяния снега.

МЧС продолжает следить за обстановкой совместно с правительством и другими ответственными органами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после жалоб жителей Новосибирска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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