Прокуратура Новосибирска потребовала штраф для главы Центрального округа более 2,5 млн руб

Главе Центрального округа Новосибирска могут назначить штраф из-за сноса стелы.

В Железнодорожном районном суде Новосибирска прошло обсуждение по уголовному делу в отношении главы администрации Центрального округа Сергея Канунникова.

Его обвиняют в халатности и требуют назначить штраф в размере более 2,5 миллионов рублей, так как Канунников не включил стелу, посвященную 45-летию Победы, в реестр памятников, из-за чего ее снесли.

«Вследствие небрежного отношения к службе (Канунников — прим. ред.) не организовал подготовку и направление документов о признании права муниципальной собственности на выявленный недвижимый объект имущества», — уточнило Управление Судебного департамента Новосибирской области.

Сергей Канунников свою вину не признает.

Напомним, что суд оставил в СИЗО полицейского из Новосибирска, который угрожал следователю.