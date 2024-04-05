Прокуратура проверит информацию о трещинах внутри пятиэтажки в Новосибирске

Меры реагирования будут приняты при наличии оснований.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство Ленинского района Новосибирска проведет проверку по факту трещин в доме на улице Блюхера.

Напомним, что в Новосибирске в доме №49 на улице Блюхера внутри квартиры образовались огромные трещины несколько месяцев назад.

«Прокуратура даст правовую оценку соблюдения жилищных прав жителей многоквартирного дома, проверять своевременность и полноту мер, принятых должностными лицами, осуществляющими управление МКД», — пишет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после массового отравления школьников под Новосибирском.