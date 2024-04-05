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общество

Проплывающие по новосибирской дороге автомобилисты показали масштабы потопа

Фото: Вести Новосибирск

Автомобилист поделился видео масштаба потопа и его последствий на одной их трасс Новосибирской области.

Видео опубликовали Вести Новосибирск. Так, 4 апреля два участка дороги между Карасуком и Ордынским затопило — на 228-м и 248-м километрах.

На ролике видно, что часть трассы находится под водой, водитель старается аккуратно вести машину и по пути показывает, как размыло обочины.

Напомним, ранее прокурор Кочковского района Руслан Нуреев побывал на месте и с директором филиала АО «Новосибирскавтодор» Ордынское ДРСУ оценил масштабы потопа и его последствия, работу инспекторов ГИБДД и дорожных служб по обеспечению безопасности автомобильного движения.

На участке ограничили автобусное сообщение, организовали реверсивное движение для всех видов транспорта, дежурство сотрудников Госавтоинспекции и дорожников.

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Галина Чебыкина
Журналист

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