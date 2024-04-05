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Против директора пансионата «Кедр» в Новосибирске возбудили уголовное дело

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске возбудили уголовное дело против директора частного пансионата «Кедр».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении директора пансионата «Кедр». Его обвиняют в оказании ненадлежащих услуг.

Жительница Заельцовского района обратилась с жалобой на работу пансионата. На место выехали сотрудники Роспотребнадзора, прокуратуры и МЧС. В ходе проверки обнаружили, что в помещении не соблюдались требования санпина, пожарной безопасности. Медперсонала также не было в пансионате.

В данный момент работу заведения приостановили. В отношении директора возбуждено уголовное дело.

Напомним, что прокуратура начала проверку после массового отравления школьников под Новосибирском.

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Нина Раневская
Журналист

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