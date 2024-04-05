Спецоперация на Украине: последние новости на 5 апреля

Продолжается специальная военная операция на Украине — очередные успехи российских бойцов Сиб.фм собрал в материал по официальным данным Минобороны.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Розовка, Райгородка, Жовтневое ЛНР и Терны ДНР. Противник потерял до 125-ти военнослужащих и четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Красногоровка ДНР. Украина лишилась до 340 боевиков, танка и восьми автомобилей. Также поражены две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, а также три склада боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника 24-й, 47-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орловка, Бердычи и Тоненькое ДНР.

Также в районе населенного пункта Первомайское ДНР была отражена контратака штурмовой группы воздушно-десантной бригады Украины. Потери противника составили до 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Сторожевое и Угледар ДНР. Противник потерял до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, а также 122-мм боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Мирное и Пятихатки Запорожской области. Потери украинской стороны составили до 35 человек, три автомобиля, а также реактивная система залпового огня «Град».

Ранее мы рассказывали, что в первые классы школ Новосибирска и области дети участников специальной военной операции будут записаны вне очереди.