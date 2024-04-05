Стали известны маршруты новых трамваев в Новосибирске

По каким маршрутам будут ходить новые трамваи: рассказали в Новосибирске.

Как сообщает издательство АиФ-Новосибирск со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, ранее в город были доставлены 10 новых трамваев, которые сейчас распределят по маршрутам левого берега — № 8 «Микрорайон Чистая Слобода» – ул. Титова», № 15 «Бугринская роща – Юго-Западный ж/м», № 18 «Юго-Западный ж/м – пос. Чемской».

Также в департаменте уточнили, что в этом году запланирована модернизация трамвайных вагонов на совместном российско-белорусском предприятии ООО «БКМ-Сибирь».

Напомним, что власти Новосибирска зарезервируют участок для трамвайного депо.