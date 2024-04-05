Стало известно, на какую сумму жители Новосибирска оформили кредитов в марте 2024 года

В марте текущего года более 1,1 тысячи клиентов Новосибирской области выбрали ВТБ для оформления ипотечных сделок, что привело к общей сумме сделок более 4,8 млрд рублей.

Этот результат превосходит предыдущий месяц как по объему (в четыре раза), так и по количеству сделок (более чем в три раза).

По итогам первого квартала текущего года общая сумма ипотечных кредитов в банке для жилищных улучшений в Новосибирской области составила более 7,1 млрд рублей, что соответствует уровню прошлого года за аналогичный период. Средняя сумма одного кредита составила 3,9 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин отметил, что начало весны сопровождается оживлением спроса на жилищные кредиты, особенно в сегменте загородной недвижимости, благодаря государственным программам с льготными ставками, не превышающими 8%, а для семей с детьми — 6%.

По прогнозам ВТБ, выдачи ипотеки в России в 2024 году могут составить от 4,6 до 5,1 трлн рублей, что сопоставимо с предыдущими годами. Окончательные результаты будут зависеть от модернизации льготных программ, политики Центрального банка РФ и тенденций по снижению ключевой ставки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что цена на сливочное масло в Новосибирске оказалась одной из самых высоких в Сибири.