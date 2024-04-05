Трассу «Новосибирск-Кочки-Павлодар» затопило талыми водами

Многометровый перелив талых вод заметили на трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар».

Как сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области, на трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар» ввели реверсивное движение из-за паводка. На участке дороги в Кочковском районе зафиксировали многометровый перелив талых вод через проезжую часть.

Уточняется, что из-за таяния снега с 30 марта в области произошло более 30 переливов талых вод через дорогу. Переливы зафиксировали в Сузунском, Баганском, Карасукском, Искитимском и в других районах.

На дорогах выставили знаки, сигнальные столбики. За ними ведется круглосуточное наблюдение.

В Коченевском районе из-за талых вод полностью закрыли проезд по двум дорогам.

Напомним, что из-за талых вод восемь дорог Новосибирска были затоплены.