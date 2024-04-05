Три новых фигуранта: главное о теракте в «Крокусе» на утро 5 апреля

Все, что известно о теракте в «Крокус Сити Холле» на утро 5 апреля, Сиб.фм собрал в одну статью.

4 апреля были задержаны еще три пособника теракта в Крокусе. Их поймали в Москве, Екатеринбурге и Омске, сообщили в ФСБ. Двое новых фигурантов переводили деньги на покупку оружия и транспорта, использовавшихся террористами. Третий занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей. Все трое задержанных являются выходцами из центрально-азиатского региона.

Напомним, теракт произошел ровно две недели назад — 22 марта. Погибли 144 человека, из них шестеро — дети. Пострадали сотни человек.

Вооруженные бандиты ворвались в концертный зал перед началом выступления рок-группы. Они стреляли по всем подряд, не щадя никого. Покидая помещение, террористы устроили поджог — из-за страшного пожара обрушилась часть конструкций здания ТЦ.

Все напавшие на «Крокус» — граждане Таджикистана, они будут находиться в СИЗО минимум до 22 мая. Иностранцев добавили в список экстремистов и террористов, один из них ранее жил в Новосибирске.

25 марта в СИЗО отправили еще троих фигурантов дела, восьмого — сдававшего квартиру исполнителям теракта — отправили в СИЗО 26 марта, девятого арестовали 29 марта. Он также переводил стрелкам деньги. 1 апреля стало известно о задержании еще одного — десятого — фигуранта, который перечислил деньги за проживание исполнителей, а после преступления перевел деньги одному из боевиков.

3 апреля стало известно, что еще один фигурант дела о теракте в Подмосковье, Диловар Исломов, обжаловал свой арест. Он являлся владельцем белого Renault, на котором террористы приехали к торговому центру. Ранее арест обжаловали его брат и отец Исроил и Аминчон Исломовы.