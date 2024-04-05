У Бердского шоссе в Новосибирске построят новый микрорайон

На первом этапе компания проведет анализ проектных решений, а на втором — выполнит работы по моделированию транспортных и пассажиропотоков территорий.

На сайте АО "Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области" сообщили о строительстве нового микрорайона на незастроенной территории по Бердскому шоссе в устье реки Ини в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска.

Первые два этапа застройки охватят площадь 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья. В рамках проекта планируется строительство многоквартирных домов, общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных и культурно-досуговых объектов, а также транспортной инфраструктуры.

Агентство уже заключило договор с проектным бюро на анализ и моделирование транспортных потоков, необходимых для формирования транспортного каркаса на участках. Этот процесс включает анализ проектных решений и моделирование транспортных и пассажирских потоков, чтобы оценить дорожную ситуацию и разработать математическую модель.

Постановление правительства Новосибирской области о реализации проекта до 2035 года включает строительство детских садов, физкультурно-спортивного комплекса, школ и других объектов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что две секции долгостроя на Дуси Ковальчук ввели в эксплуатацию в Новосибирске.