В Бердске за падение на женщину дерева осудили экс-главу ответственного ведомства

Бывший директор муниципального учреждения в Бердске предстал перед судом за халатность, которая привела к серьезному травмированию женщины.

Установлено, что фигурант этой истории работал в сфере ЖКХ, благоустройства и озеленения города. Он не исполнил свои должностные обязанности, не организовал работы по содержанию деревьев, не обеспечил эффективный контроль, в результате чего не было своевременно срублено опасное дерево, ветвь которого в июне 2022 года упала на проходящую мимо женщину. В результате потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью.

После произошедшего осужденный для создания видимости надлежащего выполнения своих должностных обязанностей и уклонения ответственности предоставил комиссии, проводящей внутреннее расследование, подложный акт обследования, в котором сведения об аварийных деревьях отсутствовали.

Сибиряка осудили по уголовным статьям «Халатность, то есть неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и «Использование заведомо подложного документа. Ему назначили два с половиной года условного лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Кстати, это не первый такой случай халатности: в Куйбышевском районе судили предпринимателя из-за нарушения требований охраны труда – из-за него на работника при валке упало дерево.