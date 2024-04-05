В Новосибирск идет похолодание с Баренцева моря

Резкое похолодание придет в Новосибирск на следующей неделе.

Как сообщает VN.ru, ссылаясь на слова начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Натальи Кичановой, апрель в Новосибирске будет очень неустойчив, температура воздуха часто будет меняться.

В пятницу и субботу в Новосибирске ожидается очень теплая погода, максимальная температура воздуха составит +15-17 градусов. Однако уже в воскресенье, 7 апреля, ночью и днем температура начнет снижаться до +4 градусов.

«Устойчивому теплу помешают воздушные массы с Северного Урала, будет даже небольшой заток холодного воздуха с Баренцева моря», — пояснила Наталья Кичанова.

Напомним, что в Новосибирске назвали самые опасные зоны Оби.