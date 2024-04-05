В Новосибирские назвали самые опасные зоны Оби

Спасатели МАСС составили топ самых опасных мест на реке Обь.

Специалисты измерили ледяную корку в акватории водоема. Ее толщина составляет в среднем 60 сантиметров — это немало, но лед стал пористым, рыхлым и хрупким.

Топ опасности возглавил затон Яринский, где в прошедшие выходные провалился под лед человек — в этом сезоне он стал первым. Потерпевший сумел выбраться из ледяной воды и сразу вызвал спасателей, чтобы добраться до берега, рассказал заместитель начальника МАСС Алексей Шилов.

На втором месте – акватория реки Обь в районе МКР «Европейский берег», и устье реки Иня, на третьем – карьер на Лесоперевалке, на четвертом – у Новосибирского водохранилища. И замыкают список все остальные водоемы.

«В ближайшие дни синоптики обещают до +15, безопасного льда в Новосибирске не останется нигде», – отмечают спасатели.

Ранее мы рассказывали, как юные жители Новосибирска, рискуя жизнью, отправляются в опасные плавания по могучей Оби на отколовшихся льдинах. Например, 4 апреля житель Октябрьского района на Обской улице из окна своего дома увидел, как ребенок стоит на куске льда, дрейфующем по реке. Он отгреб от берега и вприсядку сплясал на льдине, помахивая рукой своим друзьям.