В Новосибирске ребенок сплясал на плывущей по Оби льдине

Юные жители Новосибирска, рискуя жизнью, отправляются в опасные плавания по могучей Оби на отколовшихся льдинах.

4 апреля житель Октябрьского района на Обской улице из окна своего дома увидел, как ребенок стоит на куске льда, дрейфующем по реке. Он отгреб от берега и вприсядку сплясал на льдине, помахивая рукой своим друзьям.

Информация про опасные развлечения была переедена спасателям, они оперативно выехали на место, но поймать ребят не смогли — те при виде взрослых рванули прочь. Установить их личности пока не удалось, сообщили в пресс-службе администрации Новосибирска.

«Это уже второй случай в этом году. Первый произошел под Димитровским мостом. Там удалось установить личности детей и школу, в которой они учатся, на имя директора школы отправлено письмо с просьбой провести дополнительный инструктаж с детьми и сообщить родителям для проведения воспитательной работы. Обращаю внимание, такие игры очень опасны. Вероятность погибнуть в ледяной воде у ребенка на порядок выше, чем у взрослого человека. Поговорите со своими детьми», — обратился к новосибирцам заместитель начальника МАСС Алексей Шилов.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области подрывают лед из-за риска затопления.