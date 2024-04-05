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общество

В Новосибирске полиция и ФСБ провели рейд по мигрантам

Фото: ТГ-канал ГУ МВД по Новосибирской области

Очередной рейд по мигрантам прошел в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники полиции при поддержке Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Росгвардии провели рейд, чтобы проверить законность пребывания иностранных граждан на территории РФ.

В результате было задержано 18 человек, которые проигнорировали соблюдение миграционного законодательства.

Сейчас в отношении 6 задержанных были составлены протоколы по статье “нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ”.

Напомним, что в Новосибирской области за неделю мигранты 263 раза нарушили закон.

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Валерия Митрохина
Журналист

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