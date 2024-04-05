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общество

В Новосибирске пожарные спасли двух человек из горящей квартиры

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Ночью в Новосибирске загорелась квартира — спасли двух человек.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области, вчера ночью на улице Экваторной загорелась квартира на четвертом этаже многоэтажного дома — площадь возгорания составила 21 квадратный метр.

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и вытащили из огня мужчину с женщиной.

Также спасатели эвакуировали еще трех взрослых и двух детей, остальные смогли покинуть здание самостоятельно.

Напомним, что из пожара в многоэтажке Новосибирска спасли 7 человек.

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Валерия Митрохина
Журналист

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