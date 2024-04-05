В Новосибирске пропал 23-летний парень с бородой

Он вышел из дома 4 апреля и не вернулся.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт» опубликовали информацию о том, что в Новосибирске пропал 23-летний Даниэль Таг.

Сообщается, что молодой человек нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда: темно-зеленая куртка, серый пиджак, бордовая футболка, черные брюки, черные ботинки.

Также Даниэль носит бороду.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.

Напомним, что в Новосибирской области пропал 32-летний мужчина в кожаной куртке.