В Новосибирске собирают корм для фронтовых собак

Народный фронт объявил сбор корма для четверолапых защитников, находящихся в зоне специальной военной операции.

«Собаки на СВО — это не только милые питомцы, которые повышают настроение бойцам, но и боевые братья. А наши сегодняшние герои официально находятся на службе. Чика, Байра, Ерика, Ежена, Чака, Минат, Назар и четыре собаки-пограничника, позывные которых мы пока не знаем, охраняют важный склад на Луганском направлении», — написали активисты на своей страничке во «ВКонтакте».

Кинолог с позывным «Сенсей» работает с этими собаками, сам он из Новосибирска. Мохнатым помощникам военнослужащих варят каши с печенью и тушенкой, дают им сухой корм, которого недостаточно. Все псы — крупные, находится на улице и им важно хорошо питаться.

Народный фронт примет от сибиряков сухой корм для собак (только не Chappi), антигистаминные препараты и средства для обработки от клещей. Желающих помочь ждут в исполкоме в Новосибирске по улице Серебренниковская, 14 (вход с улицы Сибревкома).

Ранее мы рассказывали, что пес-поисковик и кинолог из Новосибирской области вошли в топ-3 самых результативных в РФ.