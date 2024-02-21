Пес-поисковик и кинолог из НСО вошли в топ-3 самых результативных в РФ

В России составили список лучших кинологов и собак из «ЛизыАлерт».

«Руководитель К9 в Новосибирской области Луиза Мамаева и собака Чинор вошли в тройку самых результативных по всей России по нахождению людей среди всех кинологических расчетов «ЛизаАлерт», — сообщили 20 февраля в новосибирском региональном подразделении всероссийского поискового объединения.

Также грамоты получили другие новосибирские поисковики. Это Луиза Мамаева (Луиза) — за активное участие в ПСР, за вклад в развитие кинологического направления, за результативную работу в поисковом сезоне 2023, Елена Пучкова (Пикси) — за активное участие в ПСР, за вклад в развитие кинологического направления, за результативную работу в поисковом сезоне 2023, Юлия Немова (Мейбл) — за участие в ПСР, за вклад в развитие кинологического направления, Кирилл Панкрашев (Гудзон) — за вклад в развитие кинологического направления, Евгения Панкрашева (Эльба) — за вклад в развитие кинологического направления.

Помимо грамот и благодарностей, кинологам вручили подарки для их деятельности, а собакам — игрушки и пищевые добавки.

Ранее мы рассказывали, что кинолог из Новосибирска Прохор Тадоков из Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в 2023 году стал лучшим вместе со своим четырехногим напарником – лабрадором Ральфом.