В Новосибирске внутри пятиэтажки образовались огромные трещины

В доме №49 на улице Блюхера в Новосибирске внутри квартир пошли большие трещины – местные жители устали уже жаловаться во все инстанции.

Квартиры хрущёвки пошли трещинами несколько месяцев назад. Собственники квартир начали быть тревогу и писали жалобы в различные инстанции.

«Трещины появились во втором подъезде. Считай, у нас пять этажей, по 4 квартиры на этаже – это 20 квартир. Трещины есть практически везде – и на потолке, и на полу, – рассказывает собственница квартиры в доме №49 на улице Блюхера Наталья.

– У людей и плитки отваливаются, и унитазы отходят».

24 марта в доме №49 на улице Блюхера провели общее собрание собственников жилья, на котором было решено установить в проблемных домах маячки. Это необходимо для того, чтобы выявить причины разрушения пятиэтажки. Более подробно историю страданий владельцев квартир читайте здесь.