В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение из-за паводка

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за паводка.

По данным на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 4 по 7 апреля в Новосибирской области ожидается вскрытие реки Карасук и повышение уровня воды до 960 — 1000 сантиметров вблизи села Черновка. Возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.

Температура 6 апреля ночью ожидается от 0 до +5 градусов, днем — от +12 до +17 градусов. Без осадков. Ветер южный, 2-7 метров в секунду с порывами до 12.

7 апреля ночью температура будет варьироваться от +2 до +7 градусов, местами может опуститься до -7. Днем — +2 – +7 градусов, местами – +12. Преимущественно без осадков.

Напомним, что в Новосибирск идет похолодание с Баренцева моря.

Ранее сообщалось, что трассу «Новосибирск-Кочки-Павлодар» затопило талыми водами.