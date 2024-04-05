В Новосибирской области отремонтирую два моста через Верх-Тулу

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) начинает ремонтные работы на двух железобетонных мостах, расположенных на 23-м километре трассы «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в Новосибирском районе.

Оба моста, включая левый, построенный в 1998 году, и правый, построенный в 1963 году, имеют значительный износ дорожного покрытия и повреждения несущих конструкций. План ремонтных работ включает восстановление дорожного покрытия, установку ограждений, ремонт опор, замену опорных частей и деформационных швов, а также гидроизоляцию.

По информации, предоставленной пресс-службой ТУАД, ремонтные работы планируется завершить к 15 октября 2024 года. Стоимость контракта составляет 35,9 миллионов рублей, а подрядчиком выступает ООО «Эверест». Этот проект реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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