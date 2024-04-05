В отделении СФР Новосибирской области рассказали о пособии для будущих мам

В СФР объявили о новом пособии для будущих мам.

Теперь женщины, вступившие на учёт в течение первых двенадцати недель беременности, могут получить единое пособие. Это правило распространяется на работающих женщин в положении по месту жительства.

Для этого необходимо подать заявление работодателю. Если женщина уволилась, документы следует представить через госуслуги. Единовременное пособие будет выплачено через несколько дней после рождения ребёнка и подтверждения информации в СФР.

Кроме того, жёны бойцов СВО или курсантов военных вузов также имеют льготы при условии, что срок беременности составляет не менее 180 дней. Для получения льготы необходимо предоставить справку из военкомата.

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