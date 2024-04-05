В сети появилось послание будущему мэру Новосибирска

Будущему мэру Новосибирска отправили послание для благоустройства города.

В Новосибирске Депутат Государственной Думы ФС РФ, Зампред Комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко записал видеообращение будущему мэру Новосибирска, где рассказал о состоянии дорог города, о том, что сейчас, в весенний период, происходит некачественная уборка снега. Аксёненко также отметил неизвестное вещество, которым посыпают дорогу, из-за чего образуется большое количество пыли и забиваются ливневые канализации.

“Виды, которые мне встречались по пути, пока я шел по центру Новосибирска, говорят живописнее любых слов. Как депутат Госдумы и просто житель любимого мною города, надеюсь быть услышанным”, — добавил Александр Аксёненко.

Свое видео он подписал как “Часть 1”, вероятнее всего, в ближайшее время выйдет продолжение, в котором депутат также обратится к будущему градоначальнику.

Напомним, что победителями конкурса на пост мэра Новосибирска признали Кудрявцева и Украинцева.