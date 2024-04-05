В Забайкальском крае обычные одеяла спасли урожай огурцов от гибели

В холода овощеводы спасали рассаду, как могли — использовали нагреватели и даже обычные одеяла.

В Забайкальском крае круглогодично выращивают овощи в теплицах. Сбор урожая прошел в марте, на сей раз удалось собрать сразу 100 килограммов огурцов. Ко второй половине апреля намерены добить эту цифру до тонны. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

«До июля месяца у нас растет огурец, в июле мы делаем второй оборот уже, высаживаем снова огурцы, у нас две посевных и две уборочных кампании получается. Первый сбор – это огурец, следующий пойдет бакалажан и помидор. Три вида культур, вот мы на них и работаем», — рассказал директор объединения «Черновское» Владимир Лоскутников.

При этом он подчеркнул, что давался урожай непросто, так как зима выдалась тяжелой. Рассаду спасали, как могли – использовали электрические нагреватели, тепловентиляторы, а по ночам и вовсе сверху накрывали теплицы одеялами. И, благодаря хорошему уходу, температура в «маточнице», где выращивают рассаду, даже в сильные морозы была 25 градусов тепла.

Напомним, садовод Рыкалина дала советы по выращиванию полезных овощей на домашних грядках.