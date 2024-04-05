Юные гимнасты из Новосибирска привезли из Кузбасса 3 десятка медалей

На региональных соревнованиях по спортивной гимнастике «Кузбасская весна» отличные результаты показали ребята из Новосибирска — 28 призовых мест.

За победу боролись спортсмены из Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Юрги, Ангарска, Барнаула, Новосибирска и Северска.

Как сообщает пресс-служба минспорта Новосибирской области, в копилке спортсменов восемь золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых медалей. Лучшими ребята стали в упражнениях на бревне, кольцах, брусьях и перекладине, соревнованиях по опорному прыжку и многоборье.

Также они выполняли программы юношеских и взрослых спортивных разрядах, а также кандидатов в мастера спорта.

Ранее мы рассказывали, что в Сургуте юный спортсмен вошел в окружную команду по легкой атлетике.