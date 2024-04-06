14 лет с пропажи школьницы в Новосибирской области: новые подробности

Уже 14 лет прошло с тех пор, как в селе Яркуль пропала 14-летняя Наташа Матюхина — расследование продолжается.

Вечером 2 марта 2010 года девочка шла из сельского клуба с подругой — больше ее никто не видел. Только в июле 2023 года появилась первая версия исчезновения ребенка – двое пьяных полицейских сбили девочку, а тело спрятали. Был якобы третий силовик, знавший о преступлении, но скрывавший это. Находившиеся в тот день в машине сотрудники ОМВД быстро уволились, а тело Наташи до сих пор не найдено.

В конце лет прошлого года пастух обнаружил человеческие останки. Люди предположили, что это то, что осталось от трупа школьницы, сообщает Горсайт.

В январе 2024 года пятому полицейскому, замешанному в деле, избрали меру пресечения. Он должен был находиться в СИЗО до 23 марта, но арест продлили на два месяца.

Максим Вавилов — так зовут арестованного силовика. Его обвиняют в воспрепятствовании расследованию уголовного дела.

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