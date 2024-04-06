Из Новосибирской области за границей побывали 132 кошки и собаки

Чаще всего домашние питомцы из Новосибирской области путешествовали в ряд европейских стран, а также в Турцию и Таиланд.

В течение первого квартала 2024 года 132 кошки и собаки из Новосибирской области отправились за рубеж вместе со своими хозяевами. По информации пресс-службы регионального управления Россельхознадзора, специалисты оформили необходимые ветеринарные сертификаты для вывоза питомцев за пределы страны.

Наиболее популярными направлениями для путешествий с домашними животными новосибирцев стали Сербия, Черногория и Германия, а также традиционно популярные среди жителей Сибири Таиланд и Турция.

Важно отметить, что необходимые документы были получены как для породистых, так и для безпородных животных.

Специалисты Россельхознадзора напоминают о важности заранее уточнять требования принимающей страны перед путешествием с животными. В случае отсутствия необходимой информации на сайте ведомства, рекомендуется обратиться в посольство страны назначения. Также следует заранее изучить правила перевозки животных у авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков.



Напомним, в преддверии сезона отпусков Сиб.фм подготовил список зарубежных городов, куда напрямую могут улететь жители Новосибирска.