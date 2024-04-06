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общество

Мигрантам с Хилокского рынка в Новосибирске выдали повестки

Фото: пресс-служба ВСО Следственного комитета

В Новосибирске мигрантов с Хилокского рынка отправили служить в армию.

Сотрудники ВСО СКР по Новосибирску провели рейд на Хилокском рынке, который был направлен на выявление бывших мигрантов, уклоняющихся от исполнения требований законодательства РФ.

Так, в ходе проверки обнаружили 23 бывших трудовых мигрантов, которые не встали на воинский учет. Им вручили повестки.

Всего с марта по апрель сотрудники совместно с областным УМВД и ФСБ зарегистрировали 191 нарушение правил пребывания мигрантов в стране.

Напомним, что в России зафиксировали массовый отток мигрантов.

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Нина Раневская
Журналист

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