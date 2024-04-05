В России зафиксировали массовый отток мигрантов

Мигранты массово покидают Россию.

В данный момент в России наблюдается массовый отток мигрантов. Вероятнее всего, он связан с трагедией в «Крокус Сити Холл».

22 марта несколько террористов ворвались в концертный зал и начали расстреливать людей, после чего подожгли помещение и скрылись. Подозреваемых задержали на следующий день в Брянской области. Все они являются гражданами Таджикистана.

На фоне теракта начались усиленные проверки в местах массового пребывания мигрантов. Их проверяют на законность пребывания на территории страны. Также после трагедии многие стали отказываться пользоваться услугами мигранов.

В данный момент в России готовится ряд кардинальных мер в сфере миграционной политики. Теперь трудовые мигранты смогут приехать на заработки на основании целевого набора под контролем специального подразделения. Трудовой договор они должны заключить с конкретным работодателем на два года, который должен будет заранее оплатить за них налоги. После окончания договора мигранту нужно вернуться на родину или заключить новый контракт. Они смогут работать только на обозначенном месте и на указанной должности.

В социальных сетях многие иностранные граждане высказывают свое недовольство, говоря, что за «копейки» теперь придется работать другим.

При этом члены диаспор стараются успокоить своих граждан и просят не поддаваться провокациям.