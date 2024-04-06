Мигранты массово покидают Россию после теракта в «Крокусе»: грозит ли предприятиям дефицит кадров?

После теракта в Подмосковье иностранцы, приехавшие работать в РФ, стали возвращаться на родину — по собственному желанию или по принуждению после массовых рейдов силовиков.

Сиб.фм решил разобраться в том, что станет с рынком труда, будут ли российские работодатели испытывать дефицит кадров.

После трагедии в «Крокусе» президент России Владимир Путин поручил кардинально обновить подходы к миграционной политике. Буквально за день до выступления главы государства МВД завершило работу над законопроектом об ужесточении госконтроля в сфере прибывающего в РФ потока иностранцев — они будут обязаны сдавать биометрию, будет сокращен до 90 дней срок их пребывания в стране.

Замминистра труда Республики Таджикистан Шахноза Нодири сообщила о поступлении множества заявлений от граждан страны о возвращении из России. Она отметила, что люди хотят вернуться из-за страха.

По данным Минтруда Таджикистана, в 2023 году на заработки в Россию приехали больше 627 тысяч человек. В основном они обосновываются в центральных регионах и на Урале.

Владимир Путин во время прямой линии в декабре прошлого года говорил, что в России живет и работает около десяти миллионов трудовых мигрантов. О конкретном числе уехавших после трагедии в Подмосковье пока официальных данных нет. Глава кадрового агентства «Меньшиков HR» Андрей Меньшиков считает, что отъезд работников может стать большим ударом для рынка труда в сферах обслуживания, доставки и такси. Но более всего пострадает строительство.

Для решения проблемы кадрового коллапса нужно вернуть престиж «рабочих профессий», уверены специалисты. Поможет также автоматизация и роботизация процессов, привлечение специалистов из Южной Азии.

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