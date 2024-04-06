Минобороны получило из Новосибирска партию фронтовых бомбардировщиков

Новосибирский авиазавод передал Минобороны РФ первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34.

«Первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана ВКС России в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова. После завершения всего комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена заказчику», — сообщили в пресс-службе Ростеха.

Там отметили, что Новосибирский завод ожидает новый этап модернизации и техперевооружения производства. При этом предприятие обеспечено стабильной загрузкой как по гособоронзаказу, так и по перспективным проектам.

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