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общество

На Октябрьском мосту в Новосибирске начали ямочный ремонт

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске начали ремонтировать Октябрьский мост, на полотно которого часто жаловались жители города.

На Октябрьском мосту в Новосибирске начался ремонт ям. Подрядчики приступили к замене изношенного дорожного покрытия горячей асфальтобетонной смесью. Об этом сообщили в МКУ «Гормост» в субботу, 6 апреля.

Директор учреждения Иосиф Кодалев отметил, что за прошлую ночь было заменено 600 квадратных метров покрытия. Днем работы приостанавливаются, чтобы не создавать помех для движения автомобилей, а с 23:00 они возобновляются.

В общей сложности планируется заменить 3200 квадратных метров покрытия на Октябрьском мосту в рамках поддерживающего ремонта. Работы на этом объекте планируется завершить до середины недели, после чего подрядчик перейдет на Димитровский мост, где также будет проводить ремонт ночью.

Напомним, на границе Октябрьского и Первомайского районов Новосибирска в устье реки Ини будет построен новый микрорайон.

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Дамир Трубников

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