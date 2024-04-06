На Октябрьском мосту в Новосибирске начали ямочный ремонт

В Новосибирске начали ремонтировать Октябрьский мост, на полотно которого часто жаловались жители города.

На Октябрьском мосту в Новосибирске начался ремонт ям. Подрядчики приступили к замене изношенного дорожного покрытия горячей асфальтобетонной смесью. Об этом сообщили в МКУ «Гормост» в субботу, 6 апреля.

Директор учреждения Иосиф Кодалев отметил, что за прошлую ночь было заменено 600 квадратных метров покрытия. Днем работы приостанавливаются, чтобы не создавать помех для движения автомобилей, а с 23:00 они возобновляются.

В общей сложности планируется заменить 3200 квадратных метров покрытия на Октябрьском мосту в рамках поддерживающего ремонта. Работы на этом объекте планируется завершить до середины недели, после чего подрядчик перейдет на Димитровский мост, где также будет проводить ремонт ночью.

Напомним, на границе Октябрьского и Первомайского районов Новосибирска в устье реки Ини будет построен новый микрорайон.