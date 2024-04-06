Новосибирский ХК «Сибирь» продолжает поиски главного тренера

В новосибирском хоккейном клубе «Сибирь» снова открыта вакансия главного тренера — Анвар Гатиятуллин отказался от контракта.

Тренер просто передумал работать с «Сибирью» на стадии финальной подготовки документов. На днях пресс-служба клуба отмечала, что «ведется обсуждение условий контракта. Официальная информация будет опубликована 1 мая после согласования всех деталей».

В настоящее время руководство клуба ведет поиск нового главного тренера для «Сибири», рассматривается несколько специалистов, выбор будет сделан в ближайшее время, отметили представители ХК.

В итоге «Сибирь» может остаться без тренерского состава, если до Первомая не найдутся желающие работать со спортсменами. Напомним, в клубе было решило не продлевать действующие контракты с тренерами, которые истекают 30 апреля.