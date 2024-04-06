Под Новосибирском поезд врезался в автомобиль на жд-переезде

На станции Карасук-1 в Новосибирской области локомотив врезался в автомобиль.

В Новосибирской области произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. Инцидент случился утром на станции Карасук-1. Инцидент произошел 6 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе ЗСЖД.

Происшествие случилось в 7:56 на станции Карасук-1, когда водитель легкового автомобиля по какой-то неизвестной причине выехал на путь перед приближающимся одиночным локомотивом.

Машинист сделал все возможное для экстренного торможения, но избежать столкновения не удалось из-за недостаточного расстояния.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Проезд других поездов не был затруднен из-за этого происшествия, уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.



Напомним, стали известны подробности ДТП на Бердском шоссе, где столкнулись белый седан и УАЗ «Патриот».