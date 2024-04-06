Под Новосибирском талые воды затопили весь посёлок

Жители посёлка под Новосибирском пожаловались на бездействие администрации после потопа.

В посёлке Садовый под Новосибирском талые воды затопили практически все улицы. Об этом Сиб.фм рассказали местные жители, прислав видео в редакцию.

По словам сибиряков, они обратились за помощью в администрацию Станционного сельсовета Новосибирского района, однако получили ответ, что администрация занимается только организацией и содержанием пожарных проездов.

«По всем остальным вопросам, касающимся дорог, рекомендуем обращаться в администрацию Новосибирского района», — говорится в ответе.

В администрации Новосибирского района сельчанам ответили, что к ним выехала техника.

«А вот доедет она или нет, мы не знаем. Нам сказали, что будут копать яму, чтобы в нее вода собиралась. Спасатели тоже приезжали, но постояли некоторое время и уехали. Сказали, что угрозы жизни нет», — сетует собеседница.



Напомним, подтопления в период половодья грозят муниципалитетам Новосибирской области — есть способ узнать, какие участки в зоне риска.